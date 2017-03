Da TV2 sendte tour-fjernsyn fra Helsingør var der også børnecykelløb og underholdning med X-Factor- Frederik. Foto Lars Skov Foto: Lars Skov

Helsingør har købt omtale for millioner

Helsingør - 04. marts 2017 kl. 04:14 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommune har de seneste 10 år helt lovligt betalt mindst to millioner for at få byen med i tv-programmer.

Det er langt fra kun det populære radioprogram Café Hack på DR, som har taget imod betaling for medietid fra institutioner, kommuner og virksomheder.

Således viser en foreløbig - og ufuldstændig - opgørelse foretaget af Frederiksborg Amts Avis, at Helsingør Kommune siden 2007 har haft udgifter på mindst 2 millioner kroner på markedsføringsbidrag eller praktisk hjælp til tv-produktioner på DR og TV2. I modsætning til sagen om Søren Dahls' radioshow er det dog sket indenfor markedsføringslovens rammer. Dyrest var det for Helsingør at lægge sal til uddelingen af Kronprinsparrets Kulturpris i 2015 på Kulturværftet. For det kostede 1,2 millioner kroner, som primært gik til Kulturværftets afvikling af selve begivenheden, der blev sendt på DR1.

Selv om det tilbage i 2012 blev en bevidst markedsføringsstrategi for Helsingør Kommune at være synlig i de rigtige tv-udsendelser, så skal man også passe på. For markedsføringseffekten er ikke sikker.

- Vi får efterhånden mange henvendelser, og ikke alle er lige seriøse. Det er sket efter , det er blevet kendt, at vi af og til gerne vil lege med, men man skal tænke sig om, siger Kultur- og Turismeudvalgets formand Henrik Møller(S).

