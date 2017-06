Se billedserie Anne-Marie Steen Petersens billede »Helsingør set fra Fiolgade mod øst« kan ses i Galleri Orange på Badevej.

Helsingør fra nye vinkler

Helsingør - 01. juni 2017

Politikens tegner Anne-Marie Steen Petersen havde for et års tid siden en meget succesfuld udstilling i Galleri Orange, og det gav hende lyst og styrke til at gå endnu dybere ind i at skildre byen i streg og farve. Hun har lange dage siddet på toppen af rådhuset og stationsbygningen og set byen fra helt nye vinkler.

Resultatet er over 70 nye billeder der viser Helsingør set igennem en ærlig og meget interesseret kunstners øjne. Det er ikke billeder der gør sig til, men billeder der viser byen ærligt med alt det«skæve« som Helsingør også repræsenterer.

Anne-Marie Steen Petersen siger selv, at det at tegne er en måde at forstå verden på.

Ser med blyanten

- Selv om jeg er født og opvokset i Helsingør, er det først efter at jeg er begyndt at tegne egnen, at jeg ved, hvordan her ser ud. Maleren Anita Houvednagel skrev til mig: Man ser med sin blyant. Og det er sandt.

Når man sidder på sin lille plasticskammel over for et motiv, et træ, nogle huse, en færge, og skal have det ned på papiret, bliver konturer, rum og størrelsesforhold tydelige, foran og bagved, oppe og nede, stort eller småt, det hele fremtræder med ét, som det i virkeligheden ser ud. - Men hvad er virkeligheden? kan man så tænke. Sommetider ser man ikke noget af verden omkring sig, fordi man er fuld af indre billeder. Det er også en slags virkelighed. Men den verden, vi kan røre ved, smage på, sanse og se, den er der, og den bliver til for os med blyantens hjælp. At tegne er at se. Og at se er at erkende.

Genopdaget Helsingør

Anne-Marie Steen Petersen fortæller:

- For mig har det at tegne Helsingør og omegn været som at genopdage min barndoms by, selv om dele af Helsingør har forandret sig, lige som jeg selv har. Men meget har ikke. Den indre bys gader forløber som altid, og Kronborg og Olai Kirke ligger, hvor de lå. Jeg tegner på stedet på en brunfarvet A4-blok med en ball pencil, og skriver på tegningen, hvilke farver de forskellige ting på tegningen har. Så går jeg hjem og scanner tegningen ind og farvelægger den i computeren. Det skal helst ske samme dag, da jeg ellers ikke helt kan huske farverne.

Pusler om tegningen I det næste par dage pusler jeg om den. Mit mål er en levende virkning med den håndtegnede lette streg og den massive farvelægning, der holder styr på motiv og former. Til sidst bliver billedet sendt til Kvistgaard, hvor Preben Holst fra PH-Grafisk trykker det i A3-format på plastic i digitaltryk og klæber det op på et lækkert stykke pap. Hvert billede bliver trykt i ti eksemplarer. Ofte også nogle (højst ti) prøvetryk, som kan variere lidt såvel i tegning som farve. Derefter kommer der ikke flere tryk.

Voksende kærlighed I to år har jeg nu gået rundt på egnen og tegnet, og min kærlighed til stedet er kun blevet større. Jeg føler mig i familie med kunstnere som Kristian Kongstad og Tom Petersen, der også gik omkring og tegnede og malede i Helsingør. Men der er ingen biler på deres billeder. Det er den største forandring. På mine er der næsten altid biler. Ikke fordi jeg vil, men fordi de er der, forklarer Anne-Marie Steen Petersen.

Der er fernisering på udstillingen fredag den 2. juni klokken 16-18, hvor kunstneren vil være til stede. Udstillingen kan ses tirsdag - fredag mellem klokken 10 og 17 - lørdag 10-14. Sidste dag er 14. juli.