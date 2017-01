Se billedserie I 2017 skal Marienlyst Slot lægge rammer om en stor sangskrivercamp, der skal trække verdenskendte sangskrivere, producere og artister til Helsingør. Foto: Allan Nørregaard

Helsingør får besøg af berømte sangskrivere i år

Helsingør - 15. januar 2017 kl. 07:18 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor sangskrivercamp på Marienlyst Slot skal markedsføre Helsingør som kulturby i udlandet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Flere gange om året mødes internationale sangskrivere og producere for at skrive og networke, og i Danmark har møderne tidligere fundet sted i København på invitation af den danske producer Mich Cutfather. I år er det dog Helsingør, der skal være værtsby, takket være et samarbejde mellem Cutfather, musikforlaget Tigerspring, VisitDenmark, VisitNordsjælland, Kronborg Slot og Helsingør Kommune.

Eventen forventes at tiltrække cirka 20 prominente nationale og internationale sangskrivere og producere, blandt andet Clarence Coffee Jr., Bonnie Mckee, Mateo Jordan, Cathy Dennis og Samuel Preston. Det er nok de færreste, der kender de navne, men de har produceret for verdensstjerner som Rihanna, Kanye West, Justin Bieber og Britney Spears. Derudover kommer den grammy-nominerede svenske sangskriver Jörgen Elofsson, som har solgt over 150 millioner udgivelser.

Popstjernerne kommer

De internationale sangskrivere har tradition for at invitere sangerne med for at inkludere dem i sangskrivningen og give dem ejerskab over sangene. Sidste år deltog den britiske vinder af X-Factor, Louisa Johnson, den britiske singer-songwriter Conor Maynard, den amerikanske singer-songwriter Clairity og den amerikanske popsanger Brandyn Burnette.

Målet er dels at skabe en hidtil uset stor event i Helsingør, som skal markedsføre Danmark og Helsingør som en kreativ kulturdestination, men også at opbygge en tilbagevendende dansk sangskrivercamp for unge. Det kommer til at foregå i samarbejde med lokale og regionale kulturinstitutioner, og på campen vil de internationale sangskrivere vejlede, rådgive og undervise deltagerne i minimum én time hver.

Det fremgår af en dagsorden for Kultur- og Turismeudvalget, som skal beslutte, om sangskrivercampen skal tildeles 350.000 kroner i støtte til at afholde den store event. Tilskuddet skal blandt andet gå til udgifter forbundet med markedsføring og indretning af Marienlyst Slot, hvor størstedelen af eventen kommer til at foregå.

International reklame

Der er tydeligvis høje forventninger til campen fra alle involverede parter. En stor del af eventen finansieres gennem sponsorer, og deltagerne har sagt ja til at medvirke i en film under forløbet, som må benyttes i kommercielt øjemed til at markedsføre Helsingør. Udover VisitDenmarks og VisitNordsjællands markedsføring har sangskriverne, producerne og de artister, der bliver invitere til Helsingør, flere tusinde dedikerede fans på sociale medier, der forhåbentlig vil følge forløbet.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har vurderet, at den internationale camp i sig selv ikke er interessant for kommunen, men at mulighederne for international branding og for at få en sangskrivercamp op at stå, der kan talentudvikle unge musikere, sangskrivere og producere, gør det samlede projekt yderst relevant for Helsingør Kommune.

»Projektet vil kunne skabe synergi mellem lokale og regionale kulturinstitutioner, tiltrække og fastholde unge talenter, brande byens kulturhistoriske fortællinger og på sigt bidrage til at styrke turismen«, lyder det. Derfor anbefaler centret, at Kultur- og Turismeudvalget bevilger 350.000 kroner til projektet fra puljen til store events.