Helsingør er bedst til trafik-sikkerhed for børn og unge

Glad og stolt - Som formand for vores lokale trafiksikkerhedsråd er jeg utrolig glad for og stolt over, at vi endnu engang har fået en god placering i testen. Der bliver i Helsingør Kommune gjort en stor indsats for at højne trafiksikkerheden, både med fysiske forbedringer på veje og stier, kampagner for bedre adfærd og også fokus på færdselsundervisning med det formål at uddanne vores børn og unge til at blive gode fremtidige trafikanter, siger Johannes Hecht-Nielsen, der er formand for Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Færdselsundervisning

- I Helsingør Kommune har vi et tæt samarbejde med skolerne og Nordsjællands Politi - her arbejder vi på at understøtte skolernes færdselsundervisning blandt andet ved at supplere med egne lokale initiativer. Vi arbejder på at færdselsundervisning er noget der sker gennem hele skoleforløbet, så der sættes fokus på færdsel på flere klassetrin. Ud over vores mange lokale tilbud, er grunden til, at vi scorer regionens højeste resultat også fordi, vi i Helsingør Kommune er rigtig gode til at få så godt som alle elever til at gennemføre både den teoretiske og praktiske del af cyklistprøven, siger Christina Levring Jakobsen, projektleder i Center for By, Land og Vand.