Se billedserie Omkring 1000 mennesker lagde vejen forbi Nordhavnen.Foto: Presse Foto: Michael Boisen

Send til din ven. X Artiklen: Helsingør Nordhavn gik helt i fisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør Nordhavn gik helt i fisk

Helsingør - 29. august 2016 kl. 15:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsten 1000 mennesker lagde vejen forbi Helsingør Nordhavn, da fiskerne i søndags havde inviteret indenfor på kutterne til en snak om fiskeriet. Kystfiskere fra både Gilleleje, Snekkersten, Sletten og Vedbæk var sejlet til Helsingør, og skabte for nogle timer et frisk fisk marked, som kunder og forbipasserende har savnet. Flere fiskere meldte totalt udsolgt af fisk.

Gentager succesen

- Vi kystfiskere kan levere den helt friskfangede fisk af høj kvalitet, fanget med respekt for naturen. Den historie vil vi gerne fortælle. Det er den historie de mange fremmødte i dag tager med hjem. Det er vi meget glade for, og vi har allerede planer om, at gentage succesen næste år siger Søren Jacobsen, næstformand i FSK, Foreningen for Skånsomt kystfiskeri, kystfisker fra Helsingør og medarrangør af dagen.

Borgmester i Helsingør Benedikte Kiær (K) lagde også vejen forbi havnen, og talte om vigtigheden af fiskeriet i Øresund. Hun lagde vægt på Øresunds unikke natur, en natur der trives, fordi man i Øresund udelukkende fisker med naturskånsomme redskaber som fx garn.

Borgmesteren prøvede senere kræfter udi kunsten at filetere en fisk i den filet-skole der var sat op på kajen i dagens anledning. Og det var hun ikke den eneste der gjorde. Der var lang kø og mange interesserede blikke, når kok og medejer af Fiskerikajen, Jesper Redecker Hansen, viste hvordan man flåede og fileterede fisk.

Mad med fisk

På kajen kunne man få mad med fisk fra Øresund tilberedt af kokkene Rasmus Jonasson og Mikkel Dahl-Hansen. Og der var rift om en "rekonstruktion af brændende kærlighed" med stegt rødspætte og brunet smørsovs med kapers, skalotteløg, citron og bacon og retten dampet torsk med peberrods-sauce, purløgsolie og røget selleripure.

Øresundsakvariet havde taget bassiner med på kajen. Også her var der rift om pladserne, når akvariets folk fortalte spændende historier om Øresunds fisk og marine liv. Og den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening viste deres populære udstilling om tang til de mange interesserede.

Skånsomme redskaber

FSK, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri er en forening, der arbejder for at fremme kystfiskeriet med naturskånsomme redskaber. FSKs arbejder støttes af VILLUM og VELUX FONDENs miljøprogram, der har givet midler til projektet "Naturskånsom fisk - fra hav til tallerken", som FSK driver sammen med blandt andet WWF Verdensnaturfonden.

Naturskånsomt fiskeri med f.eks. tejner, garn, krog og snurrevod er kendetegnet ved at det levere friskfanget fisk, der landes kort efter fangst. Redskaberne skåner naturen i havet når der fiskes, og fiskeriet foregår med en minimal bifangst og derfor mindre udsmid.

FSK, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri fik Helsingør Nordhavn til at "gå i fisk" i samarbejde med VisitNordsjælland, Helsingør Kommune, Nordic Foodworks, Helsingør Havn og Fiskerikajen ApS med støtte fra Region Hovedstaden og Vækstforum via projektet Maritim Turisme.