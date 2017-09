Helsingør Kommune skal have ny direktør

Rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval har fået til opgave at finde en person til at erstatte den fyrede Marianne Hoff Andersen i direktionen i Helsingør Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fire blev til tre, da fyringen af Marianne Hoff Andersen tidligere på året skabte et hul i direktionen i Helsingør Kommune. Et hul, som rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval nu har fået til opgave at fylde. Det står klart efter seneste møde i Økonomiudvalget, hvor der stort set var enighed om at vælge det stillingsopslag og det rekrutteringsfirma, som den nuværende direktion, der består af kommunaldirektør Stine Johansen samt Lars Rich og Stella Hansen, havde foreslået. Af opslaget fremgår det, at den kommende direktør kommer til at have centrene By, Land & Vand og Kultur, Turisme, Idræt og Medborgerskab under sig. Arbejdsopgaverne lyder blandt andet på, at personen skal rådgive byrådet og de politiske udvalg og være med til at omsætte politiske mål til handling. Det arbejde vil ifølge stillingsopslaget blive honoreret med en grundløn på 871.820 kroner årligt, som sniger sig over den ene million med tillæg. Derudover kommer, at lønnen skal forhandles individuelt. Den nye direktør skal godkendes af byrådet senest 18. december og starte i stillingen senest 1. februar næste år.