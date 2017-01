Repræsentanter for de fire deltagende skoler mødes i denne uge på Helsingør Gymnasium for at inspirere hinanden til, hvorledes man undgår, at elever dropper ud af skolen.Foto: Helsingør Gymnasium

Helsingør Gymnasium vil stoppe frafald af elever

At elever stopper i skolen før de er færdige, er et stort problem for mange skoler i EU. Derfor har fire gymnasier i Danmark, Sverige, Italien og Spanien besluttet at starte et Erasmus+-projekt for at forhindre dette. Projektet kaldes PESE, Preventing Early School Leaving in Secondary Education. Projektet går ud fra de otte hovedkompetencer I EUs "lifelong learning" med focus på modersmålsundervisning (fx dansk), fremmedsprog og matematik og digitale kompetencer.