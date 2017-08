Se billedserie Helsingør Festivallen i Elværket foregår på tre scener.

Send til din ven. X Artiklen: Helsingør Festival med musik i alle genrer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør Festival med musik i alle genrer

Helsingør - 02. august 2017 kl. 15:45 Af Dorte Møller Rasmussen Når Helsingør Festival i Elværket går i gang torsdag er det 34. gang, festivalen holdes. Tre dage bliver Musikhuset E Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Festivalen har altid haft til formål, at give nye artister mulighed for at optræde og fremføre deres egen musik. Fokus er primært på undergrunds musik fra Nordsjælland, men der kommer hvert år også flere større og mere kendte bands fra både ind- og udland, fortæller arrangørerne.

Festivalen drives udelukkende af frivillig arbejdskraft, og mere end 100 frivillige hjælper til.

- Der garanteres masser af musik i alle genrer, masser af glade mennesker og god stemning hele festivalen igennem, lover arrangørerne, som præsenterer mere end 35 bands og kunstnere på tre scener fra klokken 15 til 3 alle tre dage.

Alsidigt program

Programmet er som altid meget alsidigt og byder på elektronisk musik, viking soul, »beskidt« jazz fra de brune klubber, porøs støj , melankolsk drømmerock - programmet skifter konstant genre og stemning, modsætninger stilles op mod hinanden, fordi det ifølge husets kuratorer styrker oplevelse af de enkelte acts.

- Festivaler med én musikgenre er kedelige, efter tre bands har man hørt nok - i det hele taget opfatter Elværkets arrangører, at de gigantisk store festivaler er nogle kedelige mudderbade - det er de små festivaler med sjæl, varme - store og små bands - forskellige aldersgrupper / typer - der hygger sig omkring musikinterresse, øl og godt selskab- der er linjen for os, siger Thomas Fællesskab, tovholder for husets frivillige.

Tre scener

Helsingør festivalen er også arrangementet, hvor husets 30 bands prøver at spille og præsentere bands fra deres netværk. Det foregår på tre forskellige scener - i gården, store sal - og rock'n'roll scenen indenfor.

- Vi har ikke egentlige hovednavne, men lad os nævne Bjørn Svin der lukker lille sal med vanlig charme om lørdagen, lokale Mattis - der i sin tid vandt årets kunstner pris med sit Band Dinusaurus Machine og i år optræder på smuk festival og Roskilde. Han spiller i store sal fredag. Kim Nordsø`s sønner kommer og spiller med Mikkel Skovgårds Chicken Tattoed Flye, New Yorker band »We are from Niburu«, lukker gårdscenen fredag, Der kommer Orgelheimers og Fugleflugten, Fritz Fratal kommer med sit band (Before) som velnok bliver et af de nye popbands, og der kommer bands fra ungdomsskolen og gymnasiet.

Det koster 100 kroner for en dag og 200 for alle tre.

- Vi har prøvet at lave en rigtig bred festival, hvor der skal være smukt og hyggeligt at være, så vi håber at hele Helsingør, og alle mulige andre fra nær og fjern kikker forbi og støtter kommunens øvelokale forening.