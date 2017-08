Eventkoordinatorer i Helsingør Cityforening, Søren Damving (tv.) og Mette Damving (i midten), Formand for Cityforeningen, Jens Clemmensen (bagerst) og marketingschef i Bycentret, Mette Fuglsang (th.). Foto: Victor Viemose

Send til din ven. X Artiklen: Helsingør Cityforening og Bycentret lancerer fælles gavekort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør Cityforening og Bycentret lancerer fælles gavekort

Helsingør - 05. august 2017 kl. 06:02 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stærk og attraktiv shoppingdestination. Det er det, som Helsingør skal være i fremtiden, hvis det står til Bycenterets nye marketingschef, Mette Fuglsang. Midlet er et nyt samarbejde med Helsingør Cityforening, der blandt andet munder ud i lanceringen af et fælles gavekort til en række af byens butikker. Det meldte Bycentret og Cityforeningen ud på et pressemøde onsdag.

Det nye samarbejde betyder, at Helsingør Cityforening siger farvel til et andet samarbejde, Shop i City, med 10 andre danske byer.

- Der var for mange møder og for mange modsatrettede ønsker til at det kunne fungere optimalt, siger Jens Clemmensen der er formand for Helsingør Cityforening, inden Mette Fuglsang supplerer:

- Vi tror på, at det er bedre at samle kræfterne lokalt for at styrke Helsingør som shoppingdestination, siger Mette Fuglsang.

Det nye gavekort introduceres 8. august og gælder til 36 butikker i city og i Bycentret. Det erstatter det gamle 'Shop i City'-gavekort, som dog stadig kan bruges tre år frem i de butikker, der hidtil har modtaget kortet.

Cityforeningen solgte sidste år 1400 eksemplarer af det gamle gavekort til en værdi af omkring en million kroner, men håber, at salget vil stige med lanceringen af det nye kort.

Bonuskort afskaffes

Gavekortet til de 36 butikker er ikke det eneste resultat af samarbejdet mellem Cityforeningen og Bycentret. Også et nyt kreditkort, hvor Spar Nord yder kreditten, lanceres, mens det hidtidige bonuskort afskaffes.

- Det var for indviklet for folk at bruge, og der var for få butikker involveret til, at det gav mening. Derudover var der ikke en hel fair fordeling af, hvilke butikker, der fik udbytte af bonuspoint-ordningen, siger Jens Clemmensen.

Gavekortet kan købes i fire forskellige butikker, nærmere bestemt Kvickly i Stjernegade og Prøvestenscenteret, Skoringen i Bycenteret og Bog & Idé i Stengade.

20.000 gavekort i Hillerød

Inspirationen til den nye gavekortsordning er hentet blandt andet fra Hillerød., hvor man i 2015 indførte en lignende ordning. DEA som ejer Helsingør Bycenter ejer også Slotsarkaderne i Hillerød, som slog sig sammen med byens øvrige butikker om et gavekort, hvilket har givet pote.

- Det har været en kæmpe succes. Det har givet både en større tiltrækningskraft og en større sammenhængskraft i byen. Det er en måde at lade handlen forblive i byen, siger Erik Helmer Pedersen, der er direktør i C4, som er en paraplyorganisation for blandt andet erhverv, handel og turisme i Hillerød.

Erik Helmer Pedersen vurderer er der er afsat 20.000 gavekort i de godt to år, som ordningen har kørt. Dog er der nogen flere butikker med i fællesskabet i Hillerød, nærmere bestemt 157, men ifølge Erik Helmer Pedersen er det et projekt, der er værd at kaste sig ud i.

- Det kræver noget investering i starten, og at der er nogen, der trækker læsset, men der er et stort potentiale, siger Erik Helmer Pedersen.