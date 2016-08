Helbredende litteratur

Lige siden antikken har man ment, at litteratur kan helbrede. Over indgangen til biblioteket i Alexandria stod der 'Sjælens medicin', og Aristoteles mente, at litterære dramaer kunne fungere som en form for sjælelig renselse. Også Freud så et stort terapeutisk potentiale i skønlitteraturen, og efter 1. verdenskrig blev der både i England og USA etableret særlige samarbejder mellem biblioteker og hospitaler, så traumatiserede soldater kunne få en litterær kur.