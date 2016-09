Headspace åbnede den 25. august på Egedalsvænge, og det foregik med snoreklipning, tale og sang. Men glæden kan være kortvarig, hvis ikke rådgivningstilbuddet får flere midler. Foto: Kim Rasmussen

Headspace i økonomisk pine

Helsingør - 07. september 2016

Det er kun tre uger siden, rådgivningstilbuddet headspace åbnede en ny afdeling i Helsingør, men allerede nu er den og de resterende ni afdelinger truet af lukning. Det fremgår af en online underskriftsindsamling ved navn 'Bevar headspace', som i skrivende stund har fået 5.100 underskrifter.

Det er foreningen Det Sociale Netværk, der står bag indsamlingen, og den forklarer, at headspace er ved at løbe tør for penge, som rådgivningstilbuddet indtil nu har modtaget af flere »fremsynede« fonde. Trods en stor tilstrømning af unge har det ikke kunnet lade sig gøre at få tilkendt støtte fra det offentlige, og derfor er flere afdelinger rundt omkring i landet i fare for at lukke, når året er omme og kassen er tom.

»Det er en kæmpe skam, for headspace er på mange måder unikt. Foruden de omkring tre fastansatte, der er i hvert center, så bliver rådgivningen udført af over 400 frivillige, der hver dag bruger egne erfaringer, indsigt og tid til at hjælpe landets unge, der kæmper med psykisk sårbarhed«, står der.

På headspaces hjemmeside appelerer stifter og protektor Poul Nyrup Rasmussen også til, at man griber den digitale pen og skriver under. På et billede holder han et skilt oppe med påskriften #detkuværeditbarn.