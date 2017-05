Kronborg Slot byder på interaktivt teater i form af Hamlet Live hele sommeren. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Hamlet Live rykker ind på Kronborg Slot Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hamlet Live rykker ind på Kronborg Slot

Helsingør - 29. maj 2017 kl. 09:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over sommeren kan Kronborgs gæster træde ind i Prins Hamlets hverdag, når hans familie og fjender flytter ind på slottet fra 1. juni til 31. august. Hævn, begær og intriger står på menuen, når Kronborg Slot serverer interaktivt teater og lukker de besøgende helt ind i dramaprinsen Hamlet og alle de andre karaktereres hverdag. Det sker fra 1. juni til 31. august hver dag fra 10.00 til 17.00. Gæsterne kan opleve de berømte scener, hvor Hamlet grubler over at være eller ikke at være, i de omgivelser, Shakespeare havde tiltænkt, da han skrev verdens mest berømte drama. De kan også komme helt tæt på, når Hamlet kommer til at dræbe Polonius i dronning Gertrudes kammer. Og de kan mærke suset, når dramaet topper i den store fægtescene, hvor alle falder døde om af forgiftede sværdklinger og vin.

Kommer helt tæt på

Udover de kendte scener, giver Hamlet Live også indsigt i karakterernes hverdag på det imponerende renæssanceslot. Som gæst fanger man måske den magtbegærlige kong Claudius i færd med et spil skak eller den våbenglade Laertes, der giver skarpe tricks til, hvordan man svinger en dødbringende lanse. Man kan møde den fortvivlede Ophelia, der læser kærlighedsdigte om sin elskede Hamlet, eller pyntesyge dronning Gertrude, der pudrer sig i sit kammer for sin nye mand. Genfærdet af Hamlets far spøger også rundt i Kasematterne, hvor han i en sky af røg og lys viser sig i de dystre gange

- Slottets gæster skal have en unik oplevelse af at være en del af Hamlets hverdag på Kronborg Slot. De skal ikke bare se på et teaterstykke. De skal rent faktisk have mulighed for at møde karaktererne, tale med dem, grine med den og påvirke de scener, der udspiller sig. På den måde bliver vores besøgende en del af historien og får en levende fornemmelse af, hvordan hverdagen ville have været i Shakespeares store drama, siger Erik Als, der er Slotsforvalter på Kronborg Slot.

Hamlet Live foregår på engelsk, men kendskab til sproget er ikke en forudsætning. Holdet bag har gjort meget for at gøre Shakespeares engelsk forståeligt for nutidens gæster fra hele verden, men stadig være tro mod dramatikerens ord. Det er andet år i træk, at Hamlet Live gør teater levende på Kronborg Slot.