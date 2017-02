HH-færger har nu fået monteret batteri-containere

- Vi valgte at tage færgerne ud af drift et par døgn for til gengæld at kunne montere battericontainerne allerede nu. Det gav os mulighed for at få færgerne ud at sejle igen hurtigst muligt, idet teknikerne herefter kan arbejde videre i og omkring containerne, selvom færgerne er i normal drift mellem Helsingborg og Helsingør, siger administrerende direktør Henrik Rørbæk, HH Ferries Group.