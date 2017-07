Guld ved DM til Helsingørs svømmere

For første gang i 6 år lykkedes det igen for Helsingør Svømmeklub at komme hjem med medaljer fra DM Junior på langbane.

Det er 6 år siden, at Helsingør Svømmeklub sidst tog medalje ved DM Junior, og det er ikke en tilfældighed at det blev til medaljer igen i år. Det er et resultat af et langsigtet og fokuseret arbejde som klubben er i gang med for igen at komme til toppen af dansk svømning. Klubben ansatte ny cheftræner for snart to år siden, den svenske tidligere landsholdstræner Michael (Misja) Klevstig, og hans indsats som træner ligger uden tvivl bag de flotte resultater.