Groft hærværk mod en Audi Q7

Det er de øjensynligt blevet godt sure over, for tirsdag aften blev bilen udsat for hærværk, da den holdt på Kofod Anchersvej. Bilens 41-årige ejer kunne således konstatere, at ukendte havde knust bilens forrude med en spids genstand. Den repræsenterer en værdi på 15.000 kroner.