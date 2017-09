Grønt lys til lån til plejehjem og Skolen i Bymidten

- Med lånene giver vi nu en række kommuner mulighed for at få sat skub i investeringer, der er til direkte gavn for borgernes hverdag. En ny daginstitution, et nyt plejecenter, modernisering af skoler eller bedre veje. Jeg er samtidig tilfreds med at kunne give en række kommuner mulighed for at investere i effektiviseringsprojekter - lige fra udskiftning af elpærer til etablering af et sundhedshus, siger økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøl i en pressemeddelse.