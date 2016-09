Grønlandsk kaffemik i Frivilligcentret

Den nystiftede grønlandske forening - Kalaaliaraq, som har til formål at formidle grønlandsk kultur, samt at udfylde behovet for et forsamlings- og tilholdssted for grønlændere og andre, som har en interesse for grønlandsk kultur og åndsliv, holder lørdag den 3. september , den første kaffemik siden foreningens start. Den finder sted mellem klokken 13 og 17.