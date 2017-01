Ledningen blev gravet over her på Søndre Strandvej. Foto: Allan Nørregaard

Gravede gasledning over

Nordsjællands Politi og Helsingør Kommunes Beredskab blev kort før klokken 9 fredag morgen orienteret om, at en gasledning ved et uheld var blevet gravet over på Søndre Strandvej ud for nummer 44. To brandbiler og en patruljevogn blev sendt til stedet ved 8.45-tiden, og fagfolk blev tilkaldt, så hullet kunne lukkes forsvarligt igen.