Det lykkedes lørdag aften for politiet at male byen rød, da to voksne i Helsingør tilkaldte politiet på grund af et Melodi Grand Prix-skænderi. Foto: Kenn Thomsen

Grand Prix-aften krævede politihjælp

Politiet blev ringet op fra en adresse i Helsingør og bedt komme til stedet. På adressen opholdt sig to voksne, som kunne fortælle, at deres Melodi Grand Prix-aften var gået helt af fløjten.

- De var blevet uvenner over, om festen skulle holdes for tv'et eller computeren. For den ene var det en meget vigtig aften, som vedkommende, så frem til hvert år, og fik personen ikke sin vilje, ville vedkommende forlade hjemmet. Derfor blev vi blandet ind i det. Det er lidt atypisk, for der ikke rigtig et kriminelt element, siger Søren Bjørnestad, vagtchef i Nordsjællands Politi.