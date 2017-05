Grammy-vindende jazzdiva til Kulturværftet

En logisk arvtager til Dinah Washington. Sådan beskrives den i dag 60-årige jazzsangerinde Dianne Reeves, der har en lang og gloværdig karriere bag sig med 19 soloalbums og et hav af gæsteoptrædener på bagen, af jazzkritikere. Den 8. oktober lægger hun vejen forbi Kulturværftet i Helsingør, hvor hun vil tage publikum gennem både eget bagkatalog og nogle af jazzens evergreens. Dianne Reeves' seneste udgivelse Beautiful Life fra 2014 så hende gå nye veje gennem mønstre af jazz, pop, latin og R&B. Beautiful Life var et hit hos anmelderne og vandt desuden en Grammy for 'Best Jazz Vocal Album' i 2015. En ære, der ikke er ukendt for hende, da det var hendes femte Grammy til samlingen. Til koncerten får hun selskab af pianisten Peter Martin, bassisten Reginald Veal, guitaristen Romero Lubambo og trommeslageren Terreon Gully. Billetsalget til koncerten starter 1. juni klokken 10.00.