Gospel-søndag i Musikkens Hus

Kom og vær med til en hyggelig og glad søndag den 21. maj i Musikkens Hus, Murergade 8-10 i Helsingør. Sådan lyder opfordringen fra Helsingør Gospel, som inviterer til en kombineret koncert og workshop, hvor der bliver mulighed for at synge med, eller blot nyde koncerten.

Dørene åbnes klokken 13.30, hvor der er mulighed for at købe drikkevarer, og klokken 14 giver Helsingør Gospel koncert. Efter en pause holdes der workshop, hvor publikum får mulighed for at øve er par sange, og eftermiddagen slutter med, at publikum og koret synger sammen