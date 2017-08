Se billedserie Sådan vil bygherren placere boligerne i landskabet. Illustration: Kant Arkitekter

Gigant-projekt: 400 nye boliger i spil ved skov

Helsingør - 14. august 2017 kl. 04:05 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til et projekt om op til 400 boliger i det smukke landskab ved Kelleris Hegn. Gennem en længere periode har et projektselskab kontrolleret af ejendomsudvikleren Jesper Favre-Bulle Malling Petersen været i dialog med Helsingør Kommunes forvaltning om et boligprojekt på et i alt 189.000 kvadratmeter stort areal mellem Hornbækvej, Kelleris Hegn og Rolighedsmoserne, som består af to jordstykker, hvor det ene er ejet af Helsingør Kommune og det andet af selskabet CFP Group, som er kontrolleret af ejendomsudvikleren. Dette område vil ifølge dagsordenen til mødet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget kunne rumme op til 400 boliger, og vil som projekt været et af de absolut største boligprojekter i kommunen i mange år.

På udvalgsmødet skal medlemmerne i første omgang tage stilling til, hvorvidt forvaltningen i Center for By, Land, og Vand skal gå i gang med at lave de nødvendige planlægning for området, som blandt andet omfatter et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Fokus på fællesskab

Planlægningen skal ifølge forvaltningens sagsfremstilling ske på baggrund af et projekt udarbejdet for projektselskabet af Kant Arkitekter, som består af 12 forskellige klynger af huse med en gennemsnitlig højde på 2,5 plan med mulighed for at bygge i op til 3,5 plan. Det gennemsnitlige antal kvadratmeter pr. bolig er på 130 kvadratmeter. Det sidste passer med kommunens mål om at tiltrække flere børnefamilier.

Boligerne skal kun have små private haver for at skabe store fællesarealer og kiler ud til skoven, fremgår det af sagsfremstillingen.

Store naturværdier

Byggeriet kommer imidlertid til at ske på et jordstykke, som i dag er marker og ligger i landzone samt er omfattet af reglerne i forhold skovbyggelinjen, som kommunen ønsker at reducere til 30 meter fra skovbrynet.

Forvaltningen beskriver det nuværende område, som et areal med »fine landskabelige kvaliteter« og »blødt bakket terræn«

I projektet er der lagt op til, at der skal laves en vejadgang fra Hornbækvej, hvor der skal opføres en ny rundkørsel samt fra Svend Poulsens Vej.