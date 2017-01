Projektsalget af udsigtslejlighederne her i Genua House i det gamle Borupgårdcenter er i fuld gang. Illustration: Innovater

Genua er for sydlandsk til en vej i Snekkersten

Helsingør - 25. januar 2017 kl. 04:08 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter råd fra Helsingør Kommunes Museer kommer nyt punkthusbyggeri ikke til at have adressen Genuavej. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Nørrebakken bliver adressen på de 29 nye boliger, en Irma, en Netto og et pizzeria, som er på vej i og omkring det nedrevne Borupgårdcenter. Bygherren bag ejendomsprojektet, som er selskabet Innonvater, havde ellers foreslået, at vejnavnen skulle have været Genuavej, hvilket også hænger sammen med, at boligprojektet bliver markedsført under navnet Genua House.

Imidlertid kunne Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget på dets seneste møde ikke godkende forslaget om Genuavej, fremgår det af mødereferatet.

Genua var valgt af bygherren fordi det betyder sejl på latinsk, og området med veje som Fokken, Staget og Topsejlet er præget af maritime vejnavne.

Mere som en by

Forslaget har som andre nye vejnavne været i høring hos Helsingør Kommunes Museer, hvor museumsinspektør Lars Bjørn Madsen fraråder navnet Genua.

- Det er fremmedartet og hentyder mere til byen

Genua i Norditalien og byen af samme navn ved Palma på Mallorca. Uagtet det naturligvis er

velment og tænkt relateret til de øvrige skibsbetegnelser, som bruges på vejnavnene i området, lyder det fra museumsinspektøren.

Museet foreslår i stedet navne som Constantin Bruus Vej efter ejeren af ejendommen Borupgaard i sidste halvdel af 1800-talet eller Hørstykket, som var en betegnelse af et agerstykkerne i Borups to vange, fremgår det referatet.

Et flertal udvalget valgte at sige nej tak til Genua, og sagde i stedet ja til et andet af bygherrens forslag som var adresen Nørrebakken. Kun Enhedslistens Haldis Glerfoss stemte imod, da hun ville have, at vejen skulle hedde Hørstykket.

Ok med teglværks-navn

På udvalgsmødet var der også to andre nye vejnavne på dagsordenen. Det ene drejer sig om et navn til en udstykning af ti parcelhusgrunde på Sauntevej i Hornbæk. Her fik manden bag projektet, Uffe Søndergaard, lov til at kalde vejen for Stenstrupgaardsvej efter den gårds jorde, hvor husene kommer til at ligge.

Endelig godkendte et enigt udvalg, at det nye byggeri på det tidligere plejehjem Teglværksgården kommer til at hedde Teglværksbakken efter ønske fra bygherren, da Aalsgaarde Teglværk tidligere har ligget omkring dette sted.

Helsingør Kommunes Museer foreslog også navnene Marie Hostrup Schultz Vej eller Marie Langes Vej.