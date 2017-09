Se billedserie Drømmen for 22-årige Jeppe Steenfeldt-Jensen fra Hornbæk er at optræde med sit soloprojekt Nosaint på Roskilde Festival i 2019. Samtidig er han startet på lærer-studiet og kunne godt se sig selv som efterskolelærer. Foto: Allan Nørregaard

Genre-kamæleonen fra Hornbæk

Helsingør - 07. september 2017 kl. 05:21 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

22-årige Jeppe Steenfeldt-Jensen fra Hornbæk er sammen med Felix Havstad Ziska de lokale repræsentanter på Music Maker Co-Write, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Man kan høre, at klaveret har travlt. Der bygges op til noget stort, enten et omkvæd eller et såkaldt drop. Altså dér, hvor den elektroniske pop-sang peaker. 22-årige Jeppe Steenfeldt-Jensen styrer computeren og klaveret, mens gruppekammeraterne Karen og Natasja udvikler på melodilinjerne. Jeppe Stenfeldt-Jensen er opvokset i Hornbæk, men det var en guitarbutik i USA, der som 9-årig fik ham hooked på musikken.

- Jeg var ikke rigtigt interesseret i at spille andres sange, så jeg begyndte allerede tidligt at begynde at skrive egne sange, selvom det måske ikke lød så godt i starten, fortæller Jeppe Steenfeldt-Jensen.

Teenage-årene bragte ham forbi et væld af bands. Alt fra heavy metal til rap til rock og pop. I dag står den på elektronisk pop i solo-projektet Nosaint, der over sommeren har spillet koncerter i København og Helsingør som trio, og hvis tekstunivers drejer sig om at stå på egne ben og søge efter en identitet i de tidligere 20'ere. Kvartvejskrisen, om man vil.

Roskilde Festival i 2019

Efter et ophold på Den Rytmiske Højskole er København blevet Jeppe Steenfeldt-Jensens nye hjemby i jagten på et større musikmiljø. Netop muligheden for at netværke og trække ny inspiration, er årsagen til at han søgte om at blive en del af Music Maker Co-Write.

- Jeg har været vant til at arbejde meget på egen hånd med min musik, så det er fedt dels at få nye input og idéer og dels at udvide sit netværk. Jeg kan også godt lide udfordringen i at have en kort deadline på sangene og følelsen af at stå med et færdigt produkt om aftenen, siger Jeppe Steenfeldt-Jensen.

Hvad fremtiden bringer er endnu uklart for sangskrivertalentet fra Hornbæk. Jeppe Steenfeldt-Jensen er startet på lærerstudiet, og kunne godt se sig selv som musiklærer på en efterskole i fremtiden. Samtidig er ambitionerne høje for solo-projektet Nosaint.

- Mit mål er at spille på Roskilde Festival i 2019. Det vil kræve meget arbejde, men jeg tror på det, siger Jeppe Steenfeldt-Jensen.

