Gennem Hornbæks smalle stræder

Turen går gennem centrale dele af Hornbæk, hvor guide Aase Kjær vil vise vej forbi smukke huse, smalle stræder, og ikke mindst havnen, kirken og de gamle pensionater. Undervejs fortælles om Hornbæks historie, om dengang det var beboet af fattige og gæve fiskere, om kunstnernes indtog i slutningen af 1800-tallet, der medførte at det københavnske borgerskab strømmede til Hornbæk, der på få år blev totalt forvandlet til Danmarks første turistby, samt om besættelsestiden under 2. verdenskrig og tiden herefter. Byvandringen finder sted lørdag den 26. august klokken 14.00 og turen starter fra ankeret ved Hornbæk Havn. Det koster 50 kroner at deltage, men er gratis for børn og medlemmer af Historisk Forening. Turen varer halvanden til to timer.