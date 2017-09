Den 19-årige blev frarøvet sin telefon på Kongevejen lige ved Peder Skrams Vej, som ses på billedet. Foto: Arkiv

Gaderøveri i retten: - Ellers bliver det ikke sjovt for dig!

Helsingør - 14. september 2017 kl. 10:07 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge mænd på 21 og 23 år blev onsdag varetægtsfængslet i 14 dage, da de er sigtet for at have frarøvet en 19-årig mand sin telefon på Kongevejen i Helsingør. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kongevejen ved indgangen til Peder Skrams Vej. Det var her, at en 19-årig mand fra Helsingør formodentlig blev røvet af en 21-årig og en 23-årig mand, begge af mellemøstlig oprindelse, da han kom gående om aftenen den 14. august i år. Her skal de to mænd, der onsdag blev varetægtfængslet i 14 dage, ifølge anklageskrift have bedt den 19-årige om at udlevere 4000 kroner. Da den 19-årige ikke kunne fremvise de penge, tog de to mænd hans telefon og bad ham om at overføre yderligere 2000 kroner senest den 1. september. Ellers ville det »ikke blive sjovt for ham selv«, lyder det.

14 dages fængsel Den 21-årige og den 23-årige blev begge anholdt onsdag formiddag med godt 20 minutters mellemrum, og blev stillet for en dommer samme eftermiddag. Med regnen silende ned over Retten i Helsingør, tog de to mænd plads i retssalen. Den ene iført arbejdstøj, der kunne tilhøre en murer eller maler, og den anden iført sort fra top til tå, inklusive en hættetrøje.

Efter godt en times grundlovsforhør stod det klart, at de to mænd skal varetægtsfængsles i 14 dage.

- Varetægtsfængslingen sker af hensyn til det, vi kalder en påvirkningsrisiko. Altså risikoen for, at de på fri fod ville kunne påvirke eksempelvis den forurettede, forklarede anklager Line Rosberg efterfølgende. Hun havde oprindeligt ønsket de to mænd varetægtsfængslet i fire uger.

Da dørene til grundlovsforhøret blev lukket har det ikke været muligt at gengive eventuelle forklaringer, som de to anholdte har givet, men klart står det, at de begge nægter sig skyldige.

Ukvemsord ved døren Dørene blev også lukket for en gruppe venner, der var taget med de to i retten. Efter grundlovsforhøret stod de klar til at tage imod de to sigtede mænd, men to politimænd stillede sig imellem, og førte de to varetægtsfængslede mænd ud af en anden døren.

»Hey! Vi vil bare sige ordentligt farvel til vores kammerat.«, lød det fra de to venner, inden det begyndte at fyge kortvarigt med ukvemsord. Tumulten blev dog hurtigt brudt op.

