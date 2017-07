Gade afspærret: Mistænkt gerningsmand ført bort i beskyttelsesdragt

- Vi kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt, men to er kommet til skade, oplyser politikommissær Bjarne Vestergaard Olesen til Frederiksborg Amts Avis.

Senere fredag har efterforskningsleder Henrik Gunst, Nordsjællands Politi, bekræftet overfor EB.dk, at en mand er blevet anholdt, og at sagen efterforskes som drabsforsøg.

Ekstra Bladets netavis erfarer, at episoden opstod i forbindelse med, at fogeden skulle sætte et par ud af lejligheden. Imens lejlighedens to beboere fik tid til at pakke skulle manden have angrebet sin kone med en hammer.

Manden er sigtet for drabsforsøg og bliver fremstillet ved et grundlovsforhør lørdag ved Retten i Lyngby.