Foto: Flo's shots 4 me (CC BY 2.0)

Gårdejer greb tv-kendis i indbrudsforsøg

For anden gang inden for kort tid er den tidligere tv-vært og journalist Maria Hirse kommet i politiets søgelys.

Det skete sent mandag aften, da hun sammen med en anden kvinde blev anholdt på en gård i Plejelt i Helsingør Kommune, sigtet for forsøg på indbrud.

Det skriver Helsingør Dagblad.

De to kvinder blev opdaget i sadelrummet på gården, hvor de befandt sig uden at have tændt lys, da gårdens ejer opdagede dem og genkendte en af de anholdte som den kendte medieperson.

Han var gået ud for at fodre heste, da han fornemmede, at der var ubudne gæster i stalden og derefter fik øje på de to kvinder i sadelrummet. På spørgsmålet om, hvad de lavede der en aften klokken 23, uden at have tændt lys i stalden, svarede den ene, at de var ude at se på hestebokse.

- Derefter prøver de at stikke af. Jeg løber efter den ene, der falder og slår sig. Jeg får fat i hende og holder hende fast, indtil politiet kommer. At man vælger at begynde at løbe, når lyset bliver tændt, kan kun skyldes, at man ikke har rent mel i posen, siger gårdens ejer i Plejelt, der hurtigt genkendte den tidligere tv-vært og journalist på hendes stemme.

Maria Hirse blev oprindeligt kendt, da hun vendte bogstaver i tv-programmet Lykkehjulet sammen med Bengt Burg.

Nordsjællands Politi bekræfter overfor Helsingør Dagblad, at to kvinder blev anholdt ved gården i Plejelt, sigtet for forsøg på indbrud og derefter er løsladt.

Maria Hirse blev for nyligt anholdt i et sommerhus i Vejby i Nordsjælland og sigtet for hæleri sammen med sin rockerkæreste. En sigtelse, som den kendte medieperson efterfølgende har nægtet sig skyldig i.

I sommerhuset blev der fundet stjålne effekter såsom Poul Henningsen-lamper, et vinkøleskab, fladskærms-tv og andre dyre mærkevarer. Flere gårde i Plejelt har på det seneste været plaget af indbrud. Natten til i går var der ligeledes indbrud i stalden på Jettes Rideskole i Øerne uden for Helsingør.

http://www.bt.dk/danmark/maria-hirses-store-nedtur-anholdt-for-haeleri