S/S Bjørn er det største kulfyrede dampskib, der er tilbage i Danmark.

Fuld damp på søndagen

Helsingør - 01. september 2017 kl. 09:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

S/S Bjørn sejler igen med passagerer søndag 3. september klokken 13.00 og klokken 15.00 fra Helsingør havn foran Kulturværftet. Billetter koster 200 kroner for voksne og 50 kroner for børn. Familiebillet (to voksne og to børn) kr. 400. Billetter kan bestilles på Visitnordsjælland.dk eller på telefon 2856 0833, eller ved landgangen. Ud over selve sejlturen er der rundvisning på skibet.

Museumsskibet S/S Bjørn er bygget som kombineret isbryder og bugserskib, bygget i 1908 og leveret til Randers Havnevæsen, hvor hun holdt Randers Fjord isfri indtil 1981.

- Det er en stor glæde for folkene i Foreningen Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn - i daglig tale kaldet Bjørnebanden - at kunne byde havnens besøgende velkommen ombord på vores smukke skib, siger Jon Løvenstein, ny formand for Bjørnebanden.

- Bjørn repræsenterer en cirka 100-årig epoke i danskskibsfarts historie, nemlig tiden mellem sejlskibene og de moderne motorskibe. Vi kan give vore gæster en helt særlig oplevelse. Ikke bare en rundvisning, men også en rigtig sejltur hvor du med vindens susen om ørerne kan opleve hvordan det var at sejle med et ægte kulfyret dampskib, siger han

I skibets maskinrum kan man opleve den enorme dampmaskine. Det er en tregangsekspansionsmaskine. Man kan også bare nøjes med at beundre hvordan de mandshøje plejlstænger og stempler trækker skibets skrue næsten lydløst. Den højeste lyd er faktisk lyden af fyrbødernes skovle der skraber imod dørken. Børn der prøver at styre skibet eller assistere fyrbøderne, får udstedt et certifikat som bevis på indsatsen.