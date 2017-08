Kulturnatten i Helsingør samler i tusindvis af mennesker, som i år skal gøre sig ekstra umage med at vælge mellem de mange arrangementer. Foto: Søren Damving

Frit valg på Kulturnatten

Helsingør - 07. august 2017 kl. 15:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år er der kommunalvalg, og det har Kulturnat Helsingør ladet sig inspirere af i valget af årets inspirations-tema. Overskriften er således - Frit valg.

- Det vigtigste er jo, at Kulturnatten har et tema som alle kan se sig i. Og udover at valg-temaet naturligvis har sin inspirationskilde i kommunal-valgåret, ligger der jo også hele tanken om, at der er frit valg på alle hylder, når der er Kulturnat i Helsingør: Kulturnatten er den aften på året, hvor man nok har den bedste fornemmelse af at Helsingør er en levende by, som har virkelig mange og forskelligartede tilbud til alle aldre og smagsløg, også efter mørkets frembrud, siger Jens Frimann Hansen fra Kulturnattens styregruppe.

Nødt til at vælge

Og netop dét, ligger faktisk også i årets tema - Kulturnatten som et overflødighedshorn af aktiviteter og tilbud, som man rent faktisk bliver nødt til at vælge mellem - for man kan ikke nå dem alle.

Som altid er årets tema kun tænkt som en inspirationsramme.

- Det er en bred, folkelig event, og hvis man har helt andre tanker omkring sit Kulturnat arrangement behøver man selvfølgelig ikke følge årets tema - det vigtigste er at man er med og deltager. Men det bliver spændende at se om og hvordan aktørerne i Kulturnatten fortolker årets tema når vi når frem til de to sidste fredage i september, siger Jens Frimann Hansen.

To kulturnætter

Som altid afholdes Kulturnatten i Helsingør og Espergærde den sidste fredag i september - altså den 29. september. I Hornbæk og Tikøb afholdes Kulturnatten en uge før, fredag den 22. september. Dermed har borgerne i Helsingør Kommune faktisk hele to Kulturnætter at deltage i, og som noget nyt vil man i årets trykte program også kunne finde Hornbæks mange aktiviteter.

For både små og store foreninger og kulturinstitutioner er der to deadlines at huske. Dels ansøgningsfristen om et mindre tilskud til arrangementer på årets Kulturnat og dels tilmeldingsfristen for aktiviteter til årets trykte program. Det er vigtigt at understrege, at det netop er mindre tilskud, Kulturnatten har mulighed for at bidrage med, og at tilskuddene prioriteres til deciderede aktiviteter på selve Kulturnatten.

Fristerne

Sidste frist for at søge om tilskud til en aktivitet på Kulturnatten er i år mandag 14. august. Alle ansøgere vil få direkte besked når styregruppen har behandlet de indkomne ansøgninger, indenfor en uge fra ansøgningsfristen.

Senest fredag 25. august kl. 12 skal man have indtastet sit kulturnat-arrangement sammen med et billede, hvis man gerne vil have sin aktivitet med i det trykte Kulturnat program.

Både ansøgning og programinformation indtastes på www.kulturnathelsingor.dk under hhv. SØG TILSKUD og TILMELDING.

Afslutningen på årets Kulturnat bliver i år en poetisk og smuk vertikal danseforestilling på Skt. Olai Kirkes Kirketårn med kompagniet Sparrow Dance.