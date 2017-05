Fredensborg Kajakklub åbner også afdeling ved Espergærde

"En af de fantastiske ting ved kajakroning er muligheden for at komme ud på eventyr og opleve de mange smukke og forskelligartede kyststrækninger som Nordsjælland og Danmark har at byde på. Ved at have forskellige lokaliteter gør vi det let for vores medlemmer, der slipper for at transportere kajakker frem og tilbage. Fx. når det blæser for meget fra øst i Espergærde, så er der roligt vand i Fredensborg.