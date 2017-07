Freddie Mercury i Værftshallerne

Queens sanger Freddie Mercury, der regnes som en af historiens bedste frontmænd, døde i 1991, men hans sjæl lever videre i kopibands verden over. Ét af de førende inden for disciplinen er danske Queen Machine, der føres an af Bjarke Baisners store stemme, og til april næste år kan de opleves i Helsingør, når de spiller i Værfsthallerne. Der vil være et gensyn med hits som 'Bohemian Rhapsody', 'Don't Stop Me Now' og 'Somebody To Love', når gruppens Danmarksturné leder dem nordpå. Publikum valfarter til gruppens koncerter landet over, og Queen Machine er da også blevet tildelt den store Hal 14 med plads til 3000 publikummer, som tidligere har huset koncerter med blandt andet trashlegenderne Slayer og Anthrax. Koncerten er en del af et nyt dansk-svensk koncertsamarbejde mellem Kulturværftet og The Tivoli i Helsingborg, hvor svenske fans også inviteres med til Queen-fest i Værftshallerne. Koncerten finder sted den 13. april 2018 klokken 20.00 og billetsalget blev skudt i gang mandag.