Frank fra SIF er årets sjællandske fodboldleder

I dag har klubben 170 trænere og ledere, som skal tilgodeses for at klubben kan leve op til sin vision om 'et fælles, udfordrende og attraktivt fodboldmiljø' for fodboldspillere af begge køn, uanset etnisk oprindelse og alle aldre.

Socialt engagement

Siden 2011 har Frank S. Jensen ligeledes været arrangementchef, hvilket indebærer en tovholderrolle på alle klubbens sociale aktiviteter, herunder fodboldture til ind- og udland. Derudover blev Frank S. Jensen rost for at tage et stort ansvar for inklusion af den tredjedel af klubbens medlemmer, der er nydanskere. Han nævnte også Fodbold Fitness for diabetikere og hjerteproblemer sammen med Helsingør Kommune og DBU Sjælland samt fodbold for mennesker med udviklingshandicaps. Ligesom han sidder i styregruppen for det store stævne Kronborg Cup. Derudover er han tovholder for fodbold for udviklingshæmmede samt tovholdleder for klubbens Fodbold Fitness-satsning, hvor han selv er træner for kvinderne.