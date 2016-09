Med integrationsydelsen har Charlotte Nørgaard kun lige akkurat råd til at betale husleje og regninger, så det er afgørende for hende at finde et job. Foto: Sarah Marie Winther

Fra topskat til integrationsydelse

Helsingør - 15. september 2016

Charlotte Nørgaard elsker at arbejde, og i sine 25 år som interiørkonsulent i USA har hun blandt andet designet natklubber i Las Vegas og haft multinationale selskaber og prisvindende arkitekter som arbejdsgivere. Men de mange erfaringer, hun har gjort sig i udlandet, har ikke givet hende andet end bekymring, efter hun rejste tilbage til Danmark.

Den 1. juli blev 1.100 etniske danskere sat på integrationsydelse. Charlotte Nørgaard er blandt de 15 danskere, der bor i Helsingør og lever af ydelsen. Det skyldes regeringens nye regler om, at man skal have opholdt sig i Danmark de sidste syv ud af otte år for at være berettiget til kontanthjælp.

Integrationsydelsen svarer omtrent til det halve af en kontanthjælp, og det rækker ikke til både bolig og mad, mener Charlotte Nørgaard. Hun er født og opvokset i Helsingør og er frustreret over at blive sat i samme kategori som nyankomne flygtninge, der ikke kan et eneste ord dansk.

- Det er en underlig følelse at blive puttet i en gruppe, hvor man ikke hører til. Jeg taler dansk, og jeg har masser af kvalifikationer med udefra. Jeg arbejdede og betalte skat i 12 år, inden jeg flyttede. På et tidspunkt betalte jeg endda 58 procent, siger hun.

Charlotte Nørgaard flyttede til USA i 1990 for at arbejde for sin far, der boede i Florida. Senere flyttede hun til Los Angeles og startede sin egen virksomhed, men på en forretningsrejse i Danmark i starten af året fik hun en åbenbaring.

- Det gik op for mig, at jeg ikke havde nogen fornemmelse af, hvordan min mor havde det, forklarer Charlotte Nørgaard, der valgte at flytte tilbage til Danmark for at være tæt på sin mor, der er 74 år.

I et stykke tid boede hun i morens spisestue, og fra morgen til aften sad hun ved computeren og søgte efter lejligheder. Hun endte med at takke ja til en lille lejlighed i et hus, hvor huslejen er alt for høj, og hvor hun kun lige kan klare sig, efter hun har fået tilkeldt boligstøtte.

- Det er helt vildt. Når mine regninger er betalt, har jeg måske 600 kroner at leve for, hvis det overhovedet bliver til så meget. I regeringen tror de, at lavere ydelser får flere i arbejde. Men det eneste, der sker for mig er, at jeg får en frygtelig angst, siger Charlotte Nørgaard.

Hendes største bekymring er, at reglerne lige pludselig bliver lavet om igen, og hun mister sin støtte.

- Men jeg har også spekuleret på, hvordan jeg skal få råd til varmt tøj, når vinteren kommer, sukker hun.

Efter seks måneders arbejdsløshed og to en halv måned på integrationsydelse føler Charlotte Nørgaard sig slidt ned. Hun har søgt arbejde vidt og bredt og forstår ikke, hvorfor hun ikke så meget som bliver kaldt til samtale. Hun er uddannet i Kreditforeningen Danmark og har taget kurser til indretningsarkitekt i USA.

- Det er næsten, som om det er en ulempe, at jeg har været i udlandet. Eller også er det noget med min alder. Mange virksomheder vil jo have et 'ungt og dynamisk team', men jeg er jo hverken gammel eller grå. Jeg er fuld af energi, siger hun og smiler.

Hun er ikke i tvivl om, at det ville være lettere at finde arbejde, hvis hun fik de samme tilbud som de flygtninge, der er på integrationsydelse. Men hun bliver ikke inviteret til jobdating, og når frivillige holder CV-rådgivning og fællesspisning, får hun heller intet at vide. Og det på trods af, at hun ligesom flygtningene skal lære Nem-ID og Borger.dk at kende.

- Der er rigtig meget hjælp at hente for nyankomne flygtninge, og gudskelov, for tænk, hvilke forhold de kommer fra. Men jeg kunne også godt bruge lidt vejledning, for kommunens hjemmesider er både overvældende og forvirrende, siger hun.

At flytte tilbage til Danmark har været lidt af en øjenåbner for Charlotte Nørgaard, der forlod landet med en opfattelse af, at velfærdsstatens sikkerhedsnet var det stærkeste af sin slags i verden.

- Jeg tænkte, at hvis jeg kan klare mig i USA, så kan jeg også klare mig her. Jeg er også glad for at være her, og mit mål er at blive her. Men jeg var godt nok ikke forberedt på, at det ville blive så svært. I Los Angeles ville det ikke tage mig mere end to uger at finde et job, siger hun.

Indtil det lykkes at finde arbejde, lever Charlotte Nørgaard på må og få i sin lejlighed udenfor Helsingørs bykerne. Hun har droppet alle former for sociale arrangementer, og når hun løber tør for penge til indkøb, får hun mad fra sin familie.

Hun understreger, at hun kun har rosende ord tilovers for de ansatte, hun har mødt i Helsingør Kommune.

- Alle har været så venlige, og de retter sig jo bare efter, hvad de får at vide, de skal. Men fra min side er det en voldsomt stressende situation at være i.