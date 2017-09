Se billedserie Både store og små spader blev taget i brug fredag formiddag på grunden, hvor kommunens hovedbibliotek tidligere lå. Foto: Allan Nørregaard

Foto og video: 1. spadestik til ny city-skole

Helsingør - 15. september 2017 kl. 15:27 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere end 10 spader blev taget i brug, da det fredag formiddag blev markeret, at udgravningen til Skolen i Bymidtens nye idrætshal nu går i gang, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter år med en underkendt lokalplan, erstatningssager og mange andre forhindringer, så er der nu for alvor kommet gang i byggeriet af Skolen i Bymidten på Marienlyst Allé.

Fredag formiddag kunne borgmester Benedikte Kiær(K) sammen med elever fra alle 10 årgange på Helsingør Byskole nemlig tage det første spadestik til byggeriet af den nye Skolen i Bymidten, som skal stå færdig i 2019, og også rumme eleverne fra Skolen ved Kongevejen.

Mere præcist blev de røde spader sat i jorden på grunden, hvor hovedbiblioteket tidligere lå, og hvor der skal bygges en stor bygning, som blandt meget andet skal rumme en moderne idrætshal og en koncertsal, som skal bruges af Helsingør Musikskole.

- Lige nu ser det lidt byggepladsagtigt ud med mudder og vandpytter, men det er et kæmpe byggeri, hvor der bliver plads til 1.000 elever, sagde borgmester Benedikte Kiær foran alle byskolens elever, som havde fået lov at forlade klasselokalerne for at være med til den store dag, hvor der efterfølgende også blev budt på grillpølser.

- Når man er så længe i skole hver dag, er det godt med gode bygninger, og de nye bygninger betyder, at man ikke kun kan lære noget, når man sidder på sin stol i klasselokalet, der bliver masser af muligheder for at lære på nye måder, sagde Kiær.

Hun fortalte også, at den nye bygning også kommer til at rumme et moderne produktionskøkken.

- Her får I mulighed for at lave mad til hinanden, som I også kan sælge i kantinen. Og jeg er sikker på, at jeres forældre også bliver glade, når I kan tage en ekstra maddag, sagde borgmesteren.

Lukker ikke portene

Det var en også en glad en formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Christian Holm Donatzky(R) der talte til spadestikarrangementet.

- Skolen bliver bygget til at blive brugt - og alle er velkomne. Om aftenen vil der ikke være lukkede porte, så alle kan tage en aftentur på området og bruge det som park, boldbane eller, hvad man nu har lyst til, sagde han.

Han forklarede, at der også blev fri adgang til bygningens tagterrasse med udsigt over Reberbaneparken og resten af byen ligesom idrætsforeninger også får mulighed for at bruge hallen, når skoledagen er slut.

Udvalgsformanden takkede også ansatte, elever og forældre for deres tålmodighed med det efterhånden adskillige år forsinkede projekt.

- Nu er der lys for enden af tunnellen. Ny - og ombygningen af byskolen er helt nødvendig, og den nye skole bliver et fyrtårn for skolevæsenet i Helsingør, sagde han.

Der er afsat omkring 300 millioner kroner til byggeriet, hvor undervisningslokalerne - efter tidsplanen - skal stå klar til brug i august 2019, og de sidste arbejder inden udgangen af 2019.

