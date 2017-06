Sagerne om førtidspension bliver administreret her fra Center for Job og Uddannelse på Prøvestensvej. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: Forvaltning: Svært at forkorte ressourceforløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forvaltning: Svært at forkorte ressourceforløb

Helsingør - 15. juni 2017 kl. 04:09 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver vanskeligt at fritage de allersvageste borgere for årelange ressourceforløb. Men sagsbehandlingen er blevet bedre, lyder det fra forvaltning. Det skriver Frederikborg Amts Avis. Brugen af de såkaldte ressourceforløb, der kan forlænges og være på op til fem år, før en kommune tager endelig stilling til om en borger er berettiget til førtidspension er blevet kritiseret fra mange sider.

Læs også: Ressourceforløb og førtidspension

Visionen bag ordningen, der er en del af den seneste førtidspensionsreform fra 2013, er at få en langt højere del af gruppen tilbage i ordinær beskæftigelse eller fleksjob.

I forhold til dette mål er effekten imidlertid omdiskuteret - også i Helsingør Kommune.

Flere døde end i job

Således kunne Frederiksborg Amts Avis sidste efterår afsløre, at der var flere borgere på ressourceforløb i Helsingør Kommune, der var afgået ved døden end kommet i beskæftigelse. Mere præcist havde 236 afsluttede ressourceforløb kun medført, at to borgere var blevet erklæret jobparate. De havde dog ikke fået noget job. Det tal svarer til antallet af borgere, som var afgået ved døden under forløbene. Her var tallet nemlig også 2.

Langt den største gruppe, 156 personer, havde forvaltningen valgt skulle sendes i et endnu et ressourceforløb med yderligere arbejdsprøvninger. Endelig havde 43 fået tilkendt førtidspension.

Hurtigere sagsebehandling

De opsigtsvækkende tal fik Beskæftigelsesudvalget efter et forslag fra udvalgets formand Allan Berg Mortensen(EL) til at tage en beslutning om, at forvaltningen i Center for Job og Uddannelse skulle se på muligheden for at fritage de allermest svage borgere for ressourceforløbet samt derudover fremskynde genvurderingen af borgerne i ressourceforløb.

Hurtigere sagsbehandling

På det seneste møde i Beskæftigelsesudvalget var udviklingen på ressourceforløbsområdet på dagsordenen som en orienteringssag, hvor forvaltningen i Center for Job og Uddannelse oplyste, at der havde været et større fokus på uddannelse af medarbejderne på området. Derudover fremhæver forvaltningen at uddannelse og øget fokus på området siden udvalgsbeslutningen i november har ført til, at sagerne »alt i alt« har ført til øget opmærksomhed for at få sendt sagerne hurtigere frem til rehabiliteringsteamet, som afgør de enkelte sager. Det gælder også i forhold til, at få sendt sagerne hurtigere frem til rehabiliteringsteamet, når borgerne ikke er i stand til gennemføre opgaverne i ressourceforløbet.

I forhold til kommunens brug af ressourceforløb, så vurderer forvaltningen, at Helsingør Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner tildeler forholdsvis færre borgere ressourceforløb og ligger i den højere ende i forhold til tildeling af førtidspension selv om andelen af førtidspensionister ikke adskiller sig fra de sammenlignelige kommuner.

Omvendt mener forvaltningen ikke, at det er muligt - som ønsket af politikere - at forkorte ressourceforløbene yderligere for de allersvageste borgere yderligere uden at komme i konflikt med loven. Forvaltningen skriver, at man i forvejen kun sender folk i gruppen af de allersvageste borgere ressourceforløb, hvis forvaltningen ser en positiv udvikling af borgerens arbejdsevne.

På udvalgets møde blev man også præsenteret for de foreløbige tal fra årets tre måneder, hvor man kan se en stigning i antallet af borgere, som får forlænget deres ressourceforløb med en ny periode.

Beskæftigelsesudvalget valgte at tage orienteringen til efterretning.

norrie

relaterede artikler

Mod reformen: Udvalg vil sende borgere hurtigere på førtidspension 11. november 2016 kl. 06:00

Flertal vil gennemgå 27.000 sager om kontanthjælp 07. november 2016 kl. 10:45