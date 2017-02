Præsentation af forårskollektionen hos Ilse Jacobsen på Holmenevej. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Forvaltning: Mode-dronnings domicil er næppe lovligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forvaltning: Mode-dronnings domicil er næppe lovligt

Helsingør - 05. februar 2017 kl. 04:22 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forvaltning fraråder politikerne at give landzonetilladelse til modefirmaet Ilse Jacobsen A/S' hovedsæde på Holmenevej. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. En årelang sag, som handler om hensynet til arbejdspladser og overholdelsen af planloven, kommer nu endnu en gang på Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets bord. Denne gang er forvaltningen i Center for By, Land og Vand imidlertid ganske klar i mælet. For det fremgår nemlig af dagsordenen til næste møde, at forvaltningen understreger, at Helsingør Kommune med al sandsynlighed vil blive underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet, hvis udvalget udsteder en landzonetilladelse, som giver modevirksomheden Ilse Jacobsen Hornbæk lov til fortsat at have et domicil på Holmenevej 31, hvor der i dag arbejder 35 ansatte. Baggrunden er en ansøgning fra Ilse Jacobsen A/S om en landzonetilladelse.

Nævnets indstilling vil ifølge embedsmændene med allerstørste sandsynlighed ikke blive ændret af, at virksomheden vil ændre indkørslen til virksomheden af hensyn til en nabo, og har flyttet varelageret til andre adresser.

Grundlæggende strider virksomhedens placering i landzonen med intentionerne bag planloven, som henviser større virksomheder til erhvervsområder i byzone.

Heller ikke den nuværende regerings revision af planloven, som skal give bedre mulighed for erhverv i landområder, giver noget håb for en lovliggørelse, da adressen på Holmenevej ligger indenfor kystnærhedszonen, som ikke er omfattet af ændringen af planloven, fremgår det af forvaltningens sagsfremstilling.

Underkendt tidligere

Sagen tog sin begyndelse i 2013, hvor en nabo til virksomheden klagede til kommunen over gener fra belysningen, og det faktum, at dengang 43 medarbejdere arbejdede på stedet midt i landzonen. Dengang valgte kommunens forvaltning, at give virksomheden et påbud omkring dele af belysningen, men vurderede af, at det var nødvendigt med en landzonetilladelse til virksomheden. Selv om den oprindelige landzonetilladelse for stedet var givet til en virksomhed med 9 ansatte. Imidlertid er det tidligere kommet frem, at forvaltningen, der dengang hed Center for Teknik og Miljø, først var nået frem til en anbefaling med det stik modsatte indhold.

Da naboen klagede over kommunen til Natur- og Miljøklagenævnet fik han i foråret 2015 medhold i den forstand, at det blev slået fast, at naboen skulle have været hørt forinden, og at sagen blev sendt tilbage til ny politisk behandling. Nævnet fastslog også, at det kræver en landzonetilladelse at drive en virksomhed, som har flere ansatte end de 9, som der tidligere var givet tilladelse til.

Frederiksborg Amts Avis har tidligere afdækket, at den forhenværende formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jørgen Lysemose(SF), var skeptisk overfor den måde som forvaltningen håndterede sagen på. Kilder oplyser således, at Lysemose frygtede, at forvaltningen havde ligget under for et pres fra kommunens øverste ledelse, der fik dem til at tage juridisk uvedkommende hensyn. I alle tilfælde valgte han i forbindelse med et udvalgsmøde at give noget nær en skideballe til de embedsmænd, der var ansvarlige for sagen.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets nuværende formand Johannes Hecht-Nielsen(V) har tidligere sagt, at man nok aldrig skulle have placeret virksomheden på stedet, men at han var positiv overfor en landzonetilladelse selv om han godt ved, at det kan være svært at dispensere fra planloven. Han pegede blandt andet på, at der tidligere lå en produktionsvirksomhed på stedet, senest Coloplast.

Ikke flere ansatte ?

Udover, at antallet af ansatte på Holmenevej er reduceret, og man er klar til at lave en ny indkørsel til virksomheden, så har Ilse Jacobsen A/S' advokat Anders Drachmann i forbindelse med sagen fremhævet, at han har fået oplysninger fra en tidligere ansat på Coloplast om, at der forud for Ilse Jacobsens indflytning i 2006 i virkeligheden arbejdede op imod 45 medarbejdere på stedet. Ligeledes fremhæver han, at der intet sted foreligger oplysninger, at den tidligere brug af ejendommen har været i konflikt med loven.

relaterede artikler

Vil gøre mode-domicil lovligt med ny tilladelse 14. april 2015 kl. 04:00