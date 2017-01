Se billedserie Petersborg ligger smukt på Nordre Strandvej tæt ved Marienlyst Slot, men der er tale om en nedslidt bygning, hvor beboerne ikke har eget bad eller køkken. Foto: Andreas Norrie

Forvaltning: Kendt ejendom skal sælges hurtigt

Helsingør - 23. januar 2017 kl. 04:16 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forvaltningen anbefaler, at der bliver lavet en ny selvstændig lokalplan for ejendommen Petersborg i Helsingør, så den kan sælges allerede i år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Hvis alt går efter planen så flytter de sidste beboere med forskellige psykiske sygdomme i den nedslidte ejendom Petersborg ved udgangen af i år ud til den nybyggede psykiatriske bofællesskab Teglhuset i Ålsgårde, hvor byggeriet dog er blevet midlertidigt forsinket af en budgetoverskridelse.

Udflytningen af beboerne får nu forvaltningen i Center for Økonomi og Ejendomme til at foreslå, at ejendommen sættes til salg hurtigst muligt i et offentligt udbud. Imidlertid vil et salg kræve en ny lokalplan, da området i den nuværende lokalplan kun er udlagt til såkaldte offentlige forhold, fremgår det af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde mandag.

Skulle være del af Sommariva-plan?

Det var egentlig ikke planen, at der skulle udarbejdes en selvstændig plan for Petersborg, da Petersborg skulle have indgået i den lokalplan, der skal omfatte hele Sommariva-området, og muliggøre et salg af badmintonbaner og fodboldstadion på Nordre Strandvej til boligformål. Men denne lokalplan bliver tidligst færdig i udgangen af 2018, og salget af stadionarealerne er planlagt til at blive sat i gang i starten af 2019. Og her er vel at mærke tale om en meget stram tidsplan.

Samtidig argumenterer forvaltningen for, at der er fare for hærværk og forfald - og derved en dårligere salgspris. hvis huset står tomt i omkring to år.

Forvaltningen har indhentet en vurdering af ejendommen fra ehvervsejendomsmægleren Home Erhverv, der vurderer, at stedet ville kunne sælges for cirka 10 millioner kroner.

Udflytningen af de cirka 14 beboere er dog afhængig af, at byggeriet af Teglhuset på Erik Gudmands Vej i Ålsgårde går efter planen. Licitationen gav nemlig et resultat, som var betydeligt højere end forventet. Socialudvalget indstillede imidlertid i enighed på dets sidste møde, at der skulle gives en tillægsbevilling på 1,8 millioner kroner. Bevillingen skal også godkendes af Økonomiudvalget mandag aften, fremgår det af dagsordenen til udvalgsmødet.

I øvrigt fremgår det af dagsordenen, at der er budgetteret med, at der skal sælges kommunale grunde og ejendomme for 25 millioner kroner i 2017. Salgsindtægterne skal blandt andet gå til at finansiere store kommende anlægsprojekter som sundhedshuset ved Prøvestenscentret og stadionprojektet på Gl. Hellebækvej.

