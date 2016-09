Kronprinsesse Mary ved åbningen af INDEX: AWARD i 2015. Foto: Allan Nørregaard

Forvaltning: God idé at bruge millioner på designpris

Helsingør - 04. september 2016 kl. 04:35 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det smitter positivt af på kommunen at huse INDEX: AWARD, mener administration, som anbefaler fortsat støtte. Både i 2013 og 2015 var Helsingør og Kulturværftet værter for uddelingen af designprisen INDEX: AWARD, som uddeles hvert andet år, og arrangeres af non profit-organisationen INDEX: Design to Improve Life. Og der er rigtig god grund til, at Helsingør også skal huse prisuddelingen igen i 2017 - også selv om det koster en million kroner, lyder anbefalingen fra kommunens administration. Det fremgår af dagsordenen til næste møde i Kultur- og Turismeudvalget, hvor forvaltningen anbefaler, at udvalget stemmer for, at designprisen bliver fremsat som budgetønske i forbindelse med budgetforhandlingerne, som snart for alvor går i gang.

Anbefalingen kommer på baggrund af en evaluering af den sidste udgave af prisuddelingen, som i sagsfremstillingen beskrives som verdens største designpris.

Det bliver således konkluderet, at det er et stort aktiv for kommunen at tiltrække en stor begivenhed med mere end 1300 gæster i Værftshallerne fra mere end 35 lande, og ikke mindst tiltrække nøglepersoner fra designverdenen og erhvervslivet samt repræsentanter fra kongehuset.

Udover den betydelige pr.-gevinst peger forvaltningen også på en række afledte møder i forbindelse med festivalen som vil blive afholdt i Helsingør. Derudover lægger forvaltningen også vægt på INDEX's organisationens samarbejde med Helsingør Byskole omkring projektet Boost - innovativ skole. Endelige mener forvaltningen, at der er store perspektiver i et øget samarbejde mellem lokale bæredygtige virksomheder og designorganisationen.

Det fremgår af dagsordenen, at det koster 1,5 millioner kroner at afholde arrangementet, og det kræver en bevilling på en million kroner fra kommunen for at fastholde arrangementet i byen. I 2013 overskred arrangementet budgettet betydeligt, hvilket gav kommunen en ekstraregning på lidt under en million. Dengang havde man dog øjensynlig indgået en anden aftale med arrangørerne. norrie

