Forsynings-domicil sat til salg for 18 millioner

Imens det 100 procent kommunalt ejede aktieselskab Forsyning Helsingør er ved at opføre et nyt moderne kraftvarmeværk og nye administrationsbygninger på Energivej er selskabet gået i gang med at få solgt de nuværende administrationsbygninger og værksteder på Haderslevvej, og selskabet håber på at få omkring 18 millioner kroner for de over 2.000 kvadratmeter store bygninger, som ligger lige overfor Cinema Center. Det fremgår af en annonce fra Home Erhverv Nordsjælland, hvor det også fremgår, at bygningen og grunden sælges i bud, og at ejeren af bygningen også kan afvise de indkomne bud. I første omgang er der en budfrist 6. juni.

Hele området, som af kommunen kaldes Cinema Byen eller Cinema Karréen er i forvejen udlagt til boliger blandet med liberalt erhverv. Endelig er der også et kommuneplantillæg på vej for netop dette område, som også muliggør byggeriet af et supermarked og et lokalcenter med et par andre butikker i en del af området. Muligheden for et lokalcenter i området er opstået efter et flertal i Byrådet har vedtaget en lokalplan for Meretecentret på Egevænget, som muliggør byggeriet af en ny og større Aldi, og en nedrivning af lokalcentret.