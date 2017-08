SF vil forpligte sagsbehandlerne her på Jobcentret til at visitere særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere til de nye småjobs. Foto: Sarah Marie Winther

Forslag: Mini-jobs skal hindre sociale tragedier

Helsingør - 27. august 2017 kl. 17:18 Af Andreas Norrie

10 kortidsjobs skal hindre, at kontanthjælpsmodtagere ender uden indtægt på grund af 225 timers-reglen, foreslår SF på byrådsmødet mandag, skriver Frederiksborg Amts Avis. Den såkaldte 225 regel, som blev indført i forbindelse med regeringens kontanthjælpsloft i 2016, kan få alvorlige økonomiske og sociale konsekvenser i form af - i værste fald - hjemløshed, for kontanthjælpsmodtagere, som ikke har arbejdet i ustøttet beskæftigelse det seneste år i 225 timer, cirka seks uger, det seneste år.

Enlige voksne kontanthjælpsmodtagere vil i sådanne tilfælde blive trukket 1.000 kroner om måneden i ydelse, mens ægtefæller, hvor begge er på kontanthjælp, mister en hel ydelse.

Denne gruppe ønsker SF's medlem i Byrådet, Bente Borg Donkin, at hjælpe med et nyt forslag således, at folk ikke falder ud over kanten.

Motivation?

- I mødet med hjemløse og kontanthjælpsmodtagere kan man høre, at virkeligheden er meget mere nuanceret og kompliceret, når årsagssammenhængen for at borgere ikke er i arbejde eller kan forsørge sig selv. Mere kompliceret end, at borgerne motiveres af udsigten til yderligere fattigdom, lyder det i partiets argument for at gøre noget for at modvirke reformens virkninger.

Konkret foreslår SF på Byrådets møde mandag aften, at kommunen opretter mindst 10 småjobs, som gør, at særligt udsatte ikke mister deres levegrundlag. Jobbene skal være tidsbegrænsede korttidsstillinger. Partiet forestiller sig, at jobbenes indhold skulle bestå af eksempelvis renholdelse og oprydning på kommunale arealer.

Udover en renere by, så mener partiet også, at de 10 småjobs vil få målgruppen tættere på arbejdsmarkedet, fremgår det af beslutningsforslaget.

Aarhus Kommune oprettede tilbage i foråret en lignende ordning, som ifølge kommunen er helt indenfor reglerne - selv om regeringen har kritiseret ordningen.

Også en række andre kommuner overvejer for tiden muligheden for at oprette kortidsjob for at undgå, at borgere ender i en social deroute.