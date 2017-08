Forrygende sommer for M/S Museet for Søfart

- Besøgstallet er over 30 procent højere end vores forventning for juli, så det er fantastisk dejligt. Vi viser, at museet stadig kan tiltrække gæster, og vi glæder os over, at vi favner et meget bredt publikum - fra børnefamilier og søfartsnørder til hipstere og den arkitektur- og kulturinteresserede internationale gæst, siger Ulla Tofte, direktør for M/S Museet for Søfart.