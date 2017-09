Foredrag om Grundtvigs tredje kone

For tre år siden i dag, den 30. august, ændrede 19-årige Pernille Strøm Østers liv sig på et øjeblik, da to politifolk dukkede op ved hendes barndomshjem midt om natten og fortalte, at hendes 16-årige lillebror, Jonas Strøm Øster, var død.

Dræbt af et s-tog på vej hjem fra sin første gymnasiefest på Frederiksborg Gymnasisum i Hillerød.

Han var gået op på togskinnerne ved broen over Jagtvej i udkanten af Hillerød og var blev ramt af toget. Han var dræbt på stedet, fortæller politifolkene.

- Min verden gik i stykker, fortæller Pernille til Frederiksborg Amts Avis.

Familien skulle på hospitalet for at identificere Jonas.

- Der tænkte jeg, at der var et håb om, at det ikke var ham alligevel. Men da vi når frem til hospitalet, har jeg ikke lyst til at gå derind, for så ville det blive virkeligt.

Hun endte med at gå ind på hospitalet, hvor Jonas ligger.

- Jonas blev ramt bagfra. Så han lignede sig selv, måske en, der var faldet på cykel, siger Pernille.

Festen var 16-årige Jonas' første gymnasiefest. Og sidste gang, 19-årige Pernille Strøm Øster skulle til fest på Frederiksborg Gymnasium. Få måneder før var hun blevet student - nu var det lillebror Jonas' tur til at starte på gymnasiet.

Traditionen tro var mange af de gamle elever med til den første fest, som er kendt som »Scor en sut«-festen. Pernille glædede sig over at være til fest sammen med sin lillebror, som hun elskede højt.

- Jeg møder ham flere gange i løbet af den aften. Jeg er selv fuld, som de fleste er til gymnasiefest. Vi taler sammen, han er glad. Det hele virker godt, fortæller Pernille om den aften, fredag den 29. november 2014.

Sent på aftenen render Pernille pludselig ind i Jonas på dansegulvet. Han tager fat i hendes arm og præsenterer hende for to piger som sin storesøster. Pernille har aldrig følt sig stolt før.

Senere forlader hun festen og tager i byen med nogle venner.

- Jeg havde aldrig forladt dig der på dansegulvet, hvis jeg havde vidst, at det var sidste gang, jeg så dig i live.

Sådan skriver hun i sin bog »Tankestrøm- og streger« om sin dræbte lillebror, og om den sorg, han efterlod. Bogen udkommer i dag, tre år efter ulykken.

I de tre år har Pernille skrevet sig gennem sorgen. Små beskeder til sig selv på messenger, instagramopslag, digte og længere tekster, hvor hun får sat ord på sin sorg over at miste sin elskede lillebror.

I dag ser Pernille på sit liv som et før og efter. Der er tiden før Jonas døde. Og tiden efter.

Før Jonas døde var Pernilles fremtid planlagt. Hun skulle arbejde som lærervikar og senere rejse rundt i Sydamerika i fire måneder, inden hun skulle flytte i lejlighed i København og læse på CBS.

- Jeg kørte i højeste gear hele gymnasiet. De højeste karakterer, motion, venner, man skulle være den fuldeste til festen, den sjoveste, den bedste. Jeg havde altid aftaler, og jeg kunne sagtens følge med, og jeg elskede det, fortæller Pernille.

Men så blev det 30. august 2014, og tabet af lillebroderen gjorde Pernille til en helt anden person. I sin bog beskriver hun, hvordan hun med ét følte sig 40 år ældre. At ungdommens følelse af at være udødelig forsvandt den nat.

- Selv om jeg er blevet bedre til at håndtere sorgen, er jeg bare en ændret person. Jeg har nogle andre behov. Og det kan være svært. For der er stadig meget knald på, man skal være med fremme. Der er rigtig meget, der kræver stor selvtillid og selværd. Men det er svært, når man ikke kan genkende sig selv, siger Pernille.

Hun kom ud at rejse i sit sabbatår, men måtte afbryde rejsen da hun længtes hjem. Og CBS-studiet blev til teologi, inspireret af præsten, der begravede Jonas. Men hun droppede siden ud, og er netop begyndt på audiologopædi på Københavns Universitet. Og har altså skrevet en bog, og det gør hende stolt - og har givet hende lidt af sit gamle drive igen.

- Der er stadig mange dage, hvor det drive jeg havde før Jonas døde, mangler. Men især når jeg arbejder med bogen, begynder jeg at kunne finde det igen, siger hun.