Foredraget med David Trads er for alle interesserede og koster 50 kr. at deltage i. Foto: Presse.

Foredrag med Trads: Trumps betydning for Europa

Når USA nyser, bliver hele kloden forkølet. Sådan lyder et gammelt mundheld, som ringer ekstra klart i en tid, hvor Donald Trump er blevet indsat som amerikansk præsident. Trump kalder NATO 'gammeldags' og er for en opløsning af EU og den fri handel. Oven i det kommer indrejseforbud og idéen om en mur til Mexico. Trump er ansigtet på et populistisk frembrud ikke bare i USA, men verden over, så amerikansk og international politik er mildest talt under forandring.