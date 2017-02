Der bliver efter alt at dømme kun oprettet to børnehaveklasser her på Hellebækskolen efter sommerferien mod fire året før, viser nye tal fra center for Skoler og Dagtilbud. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Folkeskoler rammes af faldende elevtal

Helsingør - 02. februar 2017 kl. 04:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver sandsynligvis oprettet tre færre børnehaveklasser efter sommerferien, viser ansøgningstal. Fyringer kan ikke afvises. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. De sidste 10 år er der blevet brugt mange ressourcer på at markedsføre Helsingør Kommune som landets mest attraktive bosætningskommune for særligt børnefamilier. Men det er endnu ikke til at se på antallet af elever, der forventets at blive indskrevet i børnehaveklassen ved skolestarten til august på folkeskolerne.

Tre færre 0-klasser

På næste møde i Børne- og Uddannelseudvalget bliver medlemmerne nemlig præsenteret for tal fra forvaltningen i Center for Dagtilbud og Skoler, som viser, at der til august vil blive oprettet 23 0. klasser på folkeskolerne mod 26 året før, hvilket skyldes et fald på 54 elever i forhold til året før. I alt starter 520 børn i folkeskolernes 0. klasser.

Faldet rammer særligt skolerne under Helsingør Skole og Hellebækskolen, men der er også fald i antallet af indskrevne elever på skolerne under Espergærde Skole og på Tikøb Skole.

Lang tids nedgang

Det fremgår samtidig af forvaltningens tal, at antallet af oprettede børnehaveklasser er faldet med 11 siden skoleåret 2010/2011. Samtidig er antallet af børn, som årligt starter i børnehaveklassen faldet med 274 elever.

Ser man over perioden siden 2010/2011 så er det særligt Helsingør Skole, som omfatter Byskolen, Skolen ved Kongevej, Nordvestskolen og Skolen ved Gurrevej, som har mærket nedgangen. Ved starten af skoleåret 2010/2011 startede således 12 børnehaveklasser med 277 elever på skolerne. Efter sommerferien er der derimod udsigt til, at antallet af nye elever i børnehaveklassen bliver på 166 elever, som bliver fordelt på beskedne syv klasser på tre skoleafdelinger.

Privatskole er blevet stærkere

Det fremgår også af dagsordenen til mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget, at forældre til 77 børn, der skal starte i 0.klasse, har ansøgt om plads på privatskoler. Det betyder, at andelen af elever på privatskole i 0. klasse er nået op på 12 procent, hvilket er en stigning i procentdelen i forhold til de tre seneste skoleår. Således var andelen tilbage i 2015 på 7,8 procent.

Generelt peger alt dog på, at forældrene i Helsingør Kommune benytter muligheden for at vælge en privatskole mindre end mange andre steder i landet. Forvaltningen bemærker nemlig, at landsgennemsnittet for andelen af børn på privatskole fra 0. til 9 klasse er på 16,7 procent i indeværende skoleår. Der findes dog ikke landsdækkende tal for specifikt elever i 0, klasse, fremgår det af sagsfremstillingen.

Netop konkurrencen fra privatskolerne kan måske forklare, at Hellebækskolen ser ud til at få halveret antallet af børnehavesklasser efter sommerferien fra fire til to.

Her kunne konkurrencen fra den populære »Skorpeskolen« være en forklaring.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at det faldende elevtal godt kan betyde nye fyringer på skolerne udover de 30 stillinger, som blev nedlagt tidligere denne måned.