Fokus på design og håndværk

Der er nemlig fokus på håndværk og design. Anledningen er en national "Åben Skole dag" som Helsingør Kommune deltager i via et projekt, der over tre skoleår, sætter fokus på "Håndens arbejde". Det sker gennem samarbejder mellem lærere i det nye fag "Håndværk & Design" og en række samarbejdspartnere udenfor skolen.

I løbet af dagen besøger kulturminister Bertel Haarder projektet for at tale med elever, lærere og en gruppe udvalgte politikere og embedsfolk. Helsingør Kommune er nemlig en af de kommuner i landet, der har længst erfaring med at formidle kunst og kultur til børn i tråd med tankerne i "Den åbne Skole". At kombinere den erfaring med aktører som lokale håndværks-erhverv og de mange dygtige frivillige, der er tilknyttet kulturinstitutionerne, er en spændende dimension, som Håndværk & designprojektet skal bidrage til at give flere erfaringer med.