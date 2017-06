Første spadestik til ny idrætsby

En idrætsby for alle

Idrætsbyen i Espergærde bliver det nye, lokale samlingssted for idræts- og fritidslivet i Espergærde. Det bliver et sted, der skal rumme sportsaktiviteter lige fra skoleidræt og motionister til elitesport og testcenter. Idrætsbyen rummer også undervisning og er gearet til mødet mellem forskellige brugergrupper i alle aldre og også give plads til, at foreninger og individer kan dyrke deres interesser i et mindre fællesskab, hedder det i en pressemeddelelse fra Helsingør Kommune.