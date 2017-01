Første kunstner under fribyordningen

Amani Lazar skriver også selv - har blandt andet skrevet tekster om at være kvinde under krigen i Syrien, under en konflikt med konstant usikkerhed. Et liv, hvor det samtidig er nødvendigt at forholde sig til en virkelighed, hvor ytringsfriheden er truet.

Helsingørs første fribykunstner er inviteret af Helsingør Kommune i et samarbejde med Den Internationale Højskole og ICORN - The International Cities of Refuge Network, som er den uafhængige organisation af byer og regioner verden over, der forsøger at støtte ytringsfriheden ved at huse forfulgte forfattere og andre kunstnere i en periode på to år.