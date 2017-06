Helsingørs fodboldhold havde lavet en langsigtet plan for oprykning til Superligaen, men den har de målglubske fodboldspillere overhalet indenom - og det giver udfordringer for det nye stadionbyggeri, der allerede nu bliver for småt til fodboldens succes.

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldfest: Her er borgmesterens byggeplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldfest: Her er borgmesterens byggeplan

Helsingør - 05. juni 2017 kl. 10:32 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først skal der festes, men når dagen er omme, begynder den politiske virkelighed med et fodboldhold, der er kommet i Superligaen. Det giver nemlig kæmpe udfordringer for Helsingørs byggeri af et nyt stadion på Gl. Hellebækvej.

- Jeg synes, at det er så flot og vildt, at vi nu har et fodboldhold i Superligaen. Helsingørs hold er jo målfast, så jeg tror, at holdet kommer til at sidde fast i Superligaen - det skal ikke ende med, at Helsingør bliver en Jojo, siger borgmester Benedikte Kiær (K), der så småt er ved at forberede sig på de politiske konsekvenser af oprykningen.

- Vi er i fuld gang med at bygge et 1. divisions stadion, der skal være færdigbygget i foråret 2018. Men det bliver ikke stort nok til kampe i Superligaen. Jeg forestiller mig, at vi kommer til at bygge i to etaper, så vi først bygger det planlagte stadion - og derefter udvider til Superliga-kampe. Den mulighed har vi forberedt. Hvis vi skal til at slå stregerne om nu, bliver det forsinket og dyrere, siger Benedikte Kiær og vurderer, at det - med de nye realiteter - samlet set vil være mest økonomisk fordelagtigt at bygge i to etaper.

Helsingørs muligheder for at rykke op i Superligaen har været diskuteret de seneste måneder, men det har ikke udløst et notat om de økonomiske konsekvenser, fortæller borgmester Benedikte Kiær.

- Det skal vi til at kigge på nu. Holdet har jo overhalet alle forventningerne indenom, siger Benedikte Kiær med henvisning til, at fodboldboldets træner, Christian Lønstrup, lørdag aften udtalte, at oprykningen kom et par år før forventet - også for klubbens interne organisation.

Det nye stadion til 1. divisionskampe kommer til at koste 57 millioner kroner og kan også bruges til andre idrætsaktiviteter end Helsingørs fodboldhold.

relaterede artikler

Helsingør-træner: Oprykning kommer for tidligt 04. juni 2017 kl. 22:19

Helsingørs sensation i billeder 04. juni 2017 kl. 21:44