Se billedserie Words Festival finder sted på Toldkammeret og rundt omkring i Helsingør fra den 8. til den 11. juni. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldeventyr og sømandsfortællinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldeventyr og sømandsfortællinger

Helsingør - 07. juni 2017 kl. 15:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle af verdens bedste historiefortællere er i weekenden samlet i Helsingør, når den femte udgave af festivalen Words finder sted. FC Helsingørs oprykningseventyr leveret på 60 hæsblæsende sekunder og levende fortællinger hos barberen og tatovøren. Det er bare nogle af de ting, som publikum kan opleve, når fortælle-festivalen Words i weekenden finder sted i Helsingør. Det er femte gang, at festivalen, som allerede har opnået stor anerkendelse i sin korte levetid, løber af stablen. De første tre år på Kronborg Slot, og derefter rundt om i Helsingørs byliv.

- Helsingør er en historisk by, hvor der gemmer sig gode historier bag hver en dør. Med arven fra Hamlet og Helsingørs historie som søfartsby, er det et oplagt sted at holde sådan en festival, og jeg fornemmer at publikum har fået øjnene op for det, siger festivalleder Andre Andersen.

Se solen stå op

Words Festival skydes i gang torsdag den 8. juni på Toldkammeret, hvor 12 historiefortællere står klar til at levere et underholdende show. Herefter følger to dage med fortællinger i hele byen: Hos barberen, tatovøren, i genbrugsbutikker og kældergallerier. Seneste tilføjelse til programmet er en hæsblæsende 60 sekunders genfortælling af de dramatiske minutter i søndags, hvor FC Helsingør sikrede oprykning til Superligaen i overtiden af kampen mod Viborg. Blandt øvrige højdepunkter finder man arrangementet 'Når lyset bryder frem', der foregår søndag morgen klokken 04.00, hvor de morgenfriske med en kop kaffe sammen ser solen stå op ved Kronborg.

Slutter med prisuddeling

Efter et tætpakket program fredag og lørdag, byder søndagen på familiedag, hvor der vil være en række fortælle-arrangementer for de mindste. Derudover uddeles Wordsprisen 2017 i gårdhaven i Kyhns Gæstehus søndag formiddag. Her uddeles fem priser til nationale og internationale historiefortællere, der har præsteret noget særligt i årets løb. Blandt tidligere vindere finder man ingen ringere end Prinsesse Märtha Louise af Norge, der noterede sig for Hovedprisen i 2015.